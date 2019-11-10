تعرف على حالة الطقس فى مختلف أنحاء العالم.. (صور)

وكالات

يمر العالم بأجواء طقس سيء في مختلف الأنحاء ، وتشهد العديد من الدول موجة من الأعاصير وهطول الأمطار الغزيرة وتقلبات شديدة في حالة الجو .

وتشهد حالة الطقس، في شرق آسيا وبعض الدول العربية هطول أمطار غزيرة تصاحبها سحب رعدية ورياح وغبار، مع أمطار غزيرة ومتوسطة تزامنا مع المنخفض الجوى الذى عم المنطقة.

الخليج العربى



تمر بلاد الخليج خلال اليوم بطقس سيئ ، كما توقعه خبراء الارصاد، حيث تهطل الامطار وتصاحبها سحب رعدية كما هو الحال فى قطر والبحرين، وهناك توقع بأن تُشكل الأمطار سيولا ترافق السحب الرعدية بنشاط كبير على حركة الرياح وتشكل الغبار الكثيف احياناً في المناطق الداخلية من قطر.









بينما يكون التوقع للإمارات،أن هناك سحب رعدية كثيفة وهطول زخات رعدية تغزر في بعض الفترات وقد تعمل على تشكل السيول على الشارقة ودبي وابوظبي وراس الخيمة والعين، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تكون كثيفة في المناطق الداخلية.

وفى السعودية تستمر الأمطار، وسحب رعدية ورياح نشطة أحياناُ على مناطق متفرقة من الغرب والشمال والشرق، على أن تشكل أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة مع ساعات المساء والليل.

وهناك سحب رعدية وامطار تغزر احيانا في أجزاء من سلطنة عمان مثل الباطنة ومختلف سواحل خليج عمان، كما قد تمتد الى عبري ونزوى والرستاق، وتنبيه من جريان الاودية.



الطقس فى السعودية

سوريا والأردن

وليس الأمنر بمختلف فى دول الشام ومصر، حيث تشير توقعات الخبراء، باستمرار هبوب الرياح الشرقية وسحب رعدية في بعض المناطق الصحراوية، ودرجات حرارة قريبة من معدلاتها العامة، وتكون حول منتصف العشرينات مئوية في عمان والقدس ودمشق، فيما تكون اكثر حرارة في بيروت حيث تكون قريبة من 30 مئوية أثناء النهار.

فيما هناك توقع بسحب رعدية متوقعة مع ساعات العصر والمساء في المناطق الصحراية خاصة في الاردن، وتوقعات بهطول زخات متفرقة من المطر قد تصحب بنشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

رياح شرقية تزيد من الاحساس بالبرودة مع ساعات الليل والصباح الباكر في مختلف المناطق، كما قد تعمل على اثارة الاتربة والغبار في بعض المناطق.

وعن الطقس فى مصر، فهناك حالة من عدم الاستقرار الجوى تؤثر على جنوب شرق مصر، سحب رعدية وامطار تعمل على تشكل التجمعات المائية، درجات حرارة في اواخر العشرينات مئوية في القاهرة وما حولها، فيما تصل الى منتصف العشرينات مئوية في سواحل مصر الشمالية مثل الاسكندرية، والسحب منخفضة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف في القاهرة وقناة السويس وشمال سيناء.

المغرب العربى

منخفض جوي بارد جداً وقوي الفعالية .. جبهة هوائية باردة تعبر الجزائر صباحاً وتنبيه من تشكل السيول

وفى بلدان المغرب العربى يتوقع خبراء الأرصاد بأن جبهة هوائية باردة تعبر العاصمة الجزائرية ومختلف المناطق الشمالية مع ساعات صباح ونهار الاحد، تترافق مع هبوب العواصف الردية الشديدة وهطول الامطار الغزيرة وزخات البرد مع تشكل السيول.

وتوقعات بانخفاض مستوى تساقط الثلوج الى 1000 متر عن سطح البحر وبذلك تشمل مرتفعات شمال الجزائر، مع اضطراب شديد وارتفاع الأمواج الى 3-4 أمتار على سواحل الجزائر.

وعن ارتفاع فرص الامطار في تونس وشمال مملكة المغرب مع ساعات العصر والمساء، تكون رعدية احيانا ويحتمل تشكل السيول في بعض المناطق،وهبات رياح قد تصل 100 كم/ساعة، في أجزاء من دول المغرب العربي خاصة شمال الجزئر، وتعمل على تشكل غبار كثيف احياناُ في المناطق الداخلية والمكشوفة.

مراقبة تشكل منخفض شبه استوائي قد يتعمق ويتطور الى عاصفة شبه استوائية في وسط البحر الابيض المتوسط ويؤثر على 7 دول عربية واوروبية منتصف الاسبوع الحالى.



الطقس فى الجزائر

الطقس حول العالم :



توقعات بضعف الحالة المدارية ماتمو (MATMO) وتأثيرها على بنجلادش وتؤثر عليهم على شكل زخات رعدية مع تشكل السيول والفيضانات في العاصمة دكا.

تحرك الحالة المدارية ناكري (NAKRI) المتواجدة في بحر الصين الجنوبية نحو الغرب، لتعبر فيتنام وتجلب لهم الامطار الغزيرة تقدر ب 200-300 ملم مما تدي الى تشكل الفيضانات، كما تهب رياح عاتية مرافقة لتلك الحالة المدارية بسرعة قد تصل الى الى اكثر من 100 كم/ساعة.

وهناك سحب رعدية وامطار رعدية غزيرة جنوب اليونان وسط تنبيهات من تشكل السيول، فيما هناك عاصفة جوية اطلسية متوقع ان تؤثر على الأجزاء الجنوبية من جزيرة جرينلاند – القطب الشمالي، تجلب لهم الثلوج الرعدية الكثيفة.

توقعات باندفاع موجة باردة من القطب مباشرة نحو شمال وشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجات حرارة تتراوح بين 5-12 درجة مئوية تحت الصفر في مونتانا وداكوتا الشمالية والجنوبية ووايومنج ومينيسوتا.