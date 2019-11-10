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تعرف على استعدادات "كهرباء الإسكندرية" لفصل الشتاء × 11 معلومة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
تعرف على استعدادات "كهرباء الإسكندرية" لفصل الشتاء × 11 معلومة المهندس مدحت فودة
كتبت رحمة رمضان

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أعدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة لممواجهة التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين و ذلك على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 ، و فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة تم عمل استعدادات و إجراءات احترازية نظراً لطبيعة المحافظة، اليوم السابع يرصد أهم الاستعدادات بالشركة وهى كالآتى:
 
1-  عمل الصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض لسرعة تلافي أى ملاحظات على المهمات الكهربية و ذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية و إحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع دخول مياه الامطار والزواحف داخل غرفة المحولات.
 
2-  صيانة للخطوط الهوائية -الجهد المتوسط من (موصلات وعوازل واحلال اعمدة) بطول 268.808 كم.
 
3- صيانة السكاكين الهوائية بعدد 108 سكينة هوائية.
 
4- صيانة لوحات التوزيع بعدد 101 موزع.
 
5-  صيانة عدد 1646 حجرة و كشك محولات.
 
6-  صيانة علب التوزيع بعدد 7500 علبة.
 
7-  صيانة الشبكة الهوائية – الجهد المنخفض بطول 532.73 كم.
 
8-  تشكيل دوريات راجلة من فرق صيانة الخطوط لمراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية للخطوط وتأمينها بالساحل الشمالي وقرى أبيس قبل بداية موسم الشتاء .
 
9- تجهيز فرق طوارىء مجهزة بالسيارات والاجهزة فى جميع التخصصات  (تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – اصلاح كابلات – صيانه واصلاح خطوط هوائية) وذلك على مدار 24 ساعه للتدخل الفورى في حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.
 
10-  مراجعة جميع وحدات الديزل المتنقله (بالادارة العامة للطوارئ ) ويتم الدفع بهم لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية فى حالات الازمات الطارئة لا قدر الله ، حيث تمتلك الشركة عدد 30 وحدة ديزل للطوارئ بقدرة 9640 ك.ف.أ  يتم الدفع بها فى حالة انقطاع.
 
11-  تخصيص غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24ساعة  مخصص لها التليفونات ارقام (4960703 – 3923905) ؛ ويمكن لأى مشترك الأتصال بغرفة العمليات للأبلاغ عن أى اعطال ، هذا بخلاف مركز تلقى البلاغاتCall Center   على الرقم الساخن (121) ، كما يتم إستقبال بلاغات النجدة على جهاز التترا .
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء

مدحت فودة

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