تعرف على أقصى مدة قانونية لتسجيل المواليد

كتب محمود عبد الراضى

يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وذلك بالتقدم إلى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة.



ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج، ويكون التبليغ من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والعلاقة الشرعية بينهما.



وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للأحوال المدنية لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلى وتحديد الرقم القومى للمولود.