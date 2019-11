ترامب: مجلس النواب يريد أن يقسم أمريكا من أجل لا شيء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ المواجهة المباشرة مع مجلس النواب والديمقراطيين ، حيث وصف فى تغريدة جديدة قبل قليل عبر موقع "تويتر" أدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس ورئيس اللجنة القانونية القائمة بمساءلة ترامب، بالسياسي الفاسد ، وأن ما يحدث بتنسيق مع نانسي بولسي رئيسة مجلس النواب بأنه فيلم الساحر المشين .

ووجه ترامب فى تغريدات ممتالية موجها حديثه للديمقراطيين في مجلس النواب قائلا : يريد السياسي الفاسد آدم شيف، أن يدلي أشخاص من البيت الأبيض بشهادته في فيلمه الساحر المشين مع بيلوسي، ومع ذلك فهو لن يسمح بمحامي في البيت الأبيض، ولن يسمح لأي من شهودنا المطلوبين،هذه هى الأصول القانونية وتاريخ الكونجرس!

كما وجه ترامب رسالة الى الحزب الجمهورى : كانت دعوة الرئيس الأوكرانى مثالية ولم يكن هناك شيئ، لذا لم تنقادوا الى فخ الأحمق من القول".

واضاف ترامب في تغريدة تالية : لا يوجد شيء هناك! أحاول أن أخبر مجلس النواب أنهم يقسمون أمريكا مقابل لا شيء، لدينا الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بها ، مثل خفض تكاليف الأدوية، الحصول على صفقة تجارية مع المكسيك وكندا.

وطالب ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، ورئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدم شيف، بإدراجهما ضمن قائمة المطلوبين للإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس .

وكان ترامب، تحدث أمس أنه من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الثلاثاء، قائلا للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية، "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".

“There’s nothing there! I’m trying to let the House know that they’re dividing America for no good reason. We’ve got a lot of things we should be doing, like lowering drug costs & getting a trade deal with Mexico and Canada.” @LindseyGrahamSC The Do Nothing Dems have gone crazy!