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تراجع سهم إعمار للتطوير لأدنى مستوى فى 6 شهور بعد خروجه من مؤشر مورجان ستانلى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:41 م
تراجع سهم إعمار للتطوير لأدنى مستوى فى 6 شهور بعد خروجه من مؤشر مورجان ستانلى بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع سهم شركة إعمار للتطوير، ببورصة دبى بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 7.22% خاسرا 0.28 درهم ليغلق عند مستوى 3.60 درهم، وذلك بحجم تداول 4.1 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 14.9 مليون درهم، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 6 أشهر بعد خروجه من مؤشر "إم.إس.سى.آى" للأسواق الناشئة-مورجان ستانلى سابقا.
 
وكشفت المراجعة نصف السنوية مؤسسة "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة مورجان ستانلي "سابقاً" إدراج شركة شعاع كابيتال الإماراتية ضمن مؤشر إم إس سي آي للشركات الصغيرة، والذي يدخل حيز التنفيذ بنهاية جلسة 26 نوفمبر الجارى.
 
 
فيما ارتفع سهم شركة شعاع كابيتال، بنسبة 1.10% رابحا 0.010 درهم ليغلق عند مستوى 0.920 درهم، والذي يعد أول تداول على السهم عقب انضمام الشركة إلى مؤشر إم إس سى آى للشركات الصغيرة.

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