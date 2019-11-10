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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:40 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.43% خاسرا 38.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.16 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 156.5 مليون سهم محققة ما قيمته 145.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1847 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدا بنسبة 0.42%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.10%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.75%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.58%.

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