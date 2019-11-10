سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات: سارقو فيلا والدة هالة صدقى استغلوا خلو المكان واستولوا على أجهزة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:57 م
تحقيقات: سارقو فيلا والدة هالة صدقى استغلوا خلو المكان واستولوا على أجهزة الفنانة هالة صدقى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر مع 4 متهمين تم ضبطهم على خلفية تورطهم فى سرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا ليلًا واستولوا على أجهزة كهربائية، مستغلين عدم وجود أحد بداخلها.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتعرض فيلا للسرقة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، للمعاينة وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت التحقيقات، أن النيابة انتدبت فريق من المعمل الجنائى والذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، للتحقيق.

وكشفت التحريات التى أجراها رجال المباحث أن وراء الواقعة غفير و3 عاطلين، استغلوا عدم وجود أحد فى المنزل، واستولوا على أجهزة كهربائية عبارة عن جهازين تلفزيون وأجهزة تكييف من داخلها، وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


سرقة

فيلا

هالة صدقى

الجيزة

اجهزة كهربائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة