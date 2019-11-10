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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:03 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل شائعات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في اتهامهما بمشاركة

جماعة إرهابية

مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمان كلا من "كمال. خ"، وإسلام. م" وجهت النيابة إليهما في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


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