تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحا 41.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5733.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% رابحاً 61.160 نقطة ليصل إلى مستوى 6240.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.730 نقطة ليصل إلى مستوى 4747.83 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.6 مليون سهم بقيمة 155.7 مليون دينار كويتى عبر 5958 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%

وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20%، تلاه شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.84%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 7.32%، فيما تصدر سهم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.64%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 8.66%.