بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وحسب المادة الأولى من مشروع القانون، تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
وأكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن المتحف القومى للحضارة الذى يستهدف الجماهير المحلية والأجنبية، سيكون مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز فى نشر الوعى الأثرى والتعريف بدور مصر فى إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.
وفى هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية :
1 -يقع المتحف القومى للحضارة المصرية على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.
2- وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم.
3 - أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحوى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.
4- ستعرض مقتنيات المتحف فى معرض رئيسى دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى 6 معارض أخرى تتناول الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.
5- سيتضمن المتحف مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة، ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية.
وحسب المادة الأولى من مشروع القانون، تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
وأكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن المتحف القومى للحضارة الذى يستهدف الجماهير المحلية والأجنبية، سيكون مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز فى نشر الوعى الأثرى والتعريف بدور مصر فى إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.
وفى هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية :
1 -يقع المتحف القومى للحضارة المصرية على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.
2- وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم.
3 - أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحوى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.
4- ستعرض مقتنيات المتحف فى معرض رئيسى دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى 6 معارض أخرى تتناول الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.
5- سيتضمن المتحف مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة، ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية.
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