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اندلاع حريق فى عقار بجوار مستشفى السلام.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:26 م
اندلاع حريق فى عقار بجوار مستشفى السلام.. والحماية المدنية تحاول السيطرة الحريق
كتب أحمد حسنى

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نشب حريق داخل عقار سكني بمنطقة أطلس بمنطقة السلام، وتغلغل لأكثر من عقار بجوار مستشفي السلام التخصصي،  ونتج عن الحريق إصابة 7 أشخاص، وتحاول الحماية المدنية السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة .

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ للحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق هائل بمساكن أطلس 3، بجوار مستشفي السلام التخصصي، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، ونقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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الحريق
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