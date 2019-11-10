انخفاض أسعار الذهب فى مصر 20 جنيها خلال أسبوع.. اعرف حالة المبيعات

كتب إسلام سعيد

توقع تجار ذهب فى الصاغة حدوث انتعاشه محدودة فى مبيعات المعدن النفيس فى مصر، خلال الفترة المقبلة عقب هبوط ملحوظ فى الأسعار، بلغ 20 جنيها للجرام خلال أسبوع من الآن.

وبشأن وضع مبيعات المعدن النفيس فى مصر، يقول إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن المبيعات لا تزال ضعيفة جدا، ولم تتأثر حتى الآن بالانخفاضات التى شهدها المعدن النفيس بمصر، معللا ذلك بتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.

وأشار إلى إمكانية تحرك المبيعات بشكل محدود مع اتجاه كبير لدي شعبة المعادن الثمينة لإطلاق مبادرة لزيادة المبيعات الفترة المقبلة، رافضا الافصاح عن تفاصيل المبادرة، أو كيفية زيادة حركة بيع الذهب.

وشهد الذهب اسوأ أداء اسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، ليهبط الذهب حوالى 40 دولارا فى أسبوع واحد، عقب توقف الصين عن شراء المعدن النفيس لأول مرة منذ 10 أشهر، الأمر الذى دفع الأسعار فى مصر للهبوط 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر، تأثرت بصورة كبيرة بالأحداث العالمية التى طالت الذهب، إذ هبط سعر الذهب فى مصر قرابة 20 جنيها للجرام، خلال الأسبوع الماضى، ليهبط الذهب من 681 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 661 جنيها للجرام.