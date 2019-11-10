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انتظام حركة المرور بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:17 م
انتظام حركة المرور بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول ميدان مصطفى محمود
كتب أحمد الجعفرى

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شهد ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية سيولة فى

الحركة المرورية

فى كافة الاتجاهات، مع انتشار مكثف لرجال الأمن، للعمل على منع تكدس السيارات، وضمان استمرار الحركة المرورية فى الميدان بشكل طبيعى.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، اليوم الأحد،  انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

 


جامعة الدول

ميدان مصطفى محمود

حركة المرور

ادارة المرور

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