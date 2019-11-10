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الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:06 م
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الهند تعتقل عشرات بسبب منشورات واحتفالات بعد صدور حكم بشأن معبد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:05 م
الهند تعتقل عشرات بسبب منشورات واحتفالات بعد صدور حكم بشأن معبد الشرطة الهندية
رويترز

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قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد إنها اعتقلت عشرات الأشخاص للاشتباه فى نشرهم مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى وإطلاق الألعاب النارية احتفالا بقرار المحكمة العليا بأحقية الهندوس فى موقع دينى متنازع عليه.

وقضت المحكمة العليا فى الهند أمس السبت بأحقية الهندوس فى موقع دينى محل نزاع مرير فى بلدة أيوديا الشمالية، فى حكم من شأنه أن يغضب المسلمين الذين يطالبون بالموقع الذى أثار يوما بعضا من أعنف أحداث الشغب فى البلاد منذ استقلالها.

وفى عام 1992 دمر حشد هندوسى مسجد بابرى الذى يعود للقرن السادس عشر مما أثار شغبا فى أنحاء البلاد قتل فيه قرابة 2000 شخص معظمهم من المسلمين. لكن لم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف بعد صدور حكم المحكمة العليا أمس السبت أو اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن 37 شخصا اعتقلوا فى أوتار براديش أكبر الولايات الهندية من حيث عدد السكان وموقع المزار المتنازع عليه.

 


الهند

الشرطة الهندية

معبد هندوسى

الهندوس

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