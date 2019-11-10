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النيابة تطالب بسرعة ضبط متهمين سرقا 806 ألاف جنيه من سيارة بالمقطم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:07 م
النيابة تطالب بسرعة ضبط متهمين سرقا 806 ألاف جنيه من سيارة بالمقطم سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار عاطلين اشتركا في تشكيل عصابي لسرقة 806 ألف جنيها من داخل سيارة في المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من "ر.م.ع"46 سنة صاحب شركة مقاولات أثناء صرف مبلغ مالي 806 ألف جنيه من البنك الأهلي، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه رقم "ج هـ ماركة جيب شيروكى موديل 2016م سوداء اللون"، وركنها أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته إليها اكتشف كسر زجاج الهواية الخلفي الأيسر وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

وردت معلومات لفريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "خ. ع"، 36 عامًا،عاطل، "ا. م"، 57 عامًا، ميكانيكي، "ه. س"، 45 عامًا، ربة منزل، "ا. م"، 45 عامًا، عاطل، "م. ا"، 33 عامًا، عاطل.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 منهم وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع " وكسر زجاج السيارة باستخدام " بوجيه "،  كانت النيابة قررت حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


سرقة سيارات

طرق سرقة سيارات

المقطم

محكمة جنوب القاهرة

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