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المستشارة الألمانية تؤكد أهمية حلف الناتو فى المنظومة الدفاعية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:28 م
المستشارة الألمانية تؤكد أهمية حلف الناتو فى المنظومة الدفاعية ميركل
برلين(أ ش أ)

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى المنظومة الدفاعية، لافتة إلى أنه أصبح يتعين على الأعضاء الأوروبيين فى (الناتو) تحمل المزيد من المسؤولية فى المستقبل.

جاء ذلك فى كلمة المستشارة الأسبوعية قبيل الذكرى 64 لتأسيس الجيش الألمانى (البوندسوير) في 12 نوفمبر الجاري، حيث وجهت ميركل الشكر لجميع الجنود فى الجيش الألمانى على الخدمات التى يقدمونها في المجتمع، مؤكدة أنهم يفعلون أشياء عظيمة حيث قالت "نحن نعيش في أمان لأن لدينا (البوندسوير)".


وأضافت ميركل "هناك أيضًا تعاون منظم لسياسة الدفاع فى الاتحاد الأوروبى PESCO... سنقوم بتطوير أنظمة الأسلحة معا في المستقبل، ويشمل ذلك مشروع طائرة مقاتلة، وكذلك دبابة قتال رئيسية.. لاسيما وأن ألمانيا وفرنسا في طليعة التنمية وتطوير القدرات"، لافتة إلى أهمية ممارسة ما يسمى بالنهج الشبكي - أي توحيد المكونات العسكرية مع مصالح السياسة الخارجية والتعاون الإنمائى.


ونوهت المستشارة الألمانية إلى أن (البوندسوير) لا يعد فقط قوة حفظ سلام فى مناطق الأزمات والصراع مثل أفغانستان أو أفريقيا، لكنه أيضا لمواجهة الصراع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم"، مؤكدة سعي بلادها لمزيد من التركيز حول الدفاع الوطني والدفاع عن التحالف، من خلال توفير الموارد في الفترة المقبلة وزيادة الإنفاق الدفاعى

 


ميركل

حلف الناتو

المنظومه الدفاعيه

الجيش الالمانى

المانيا

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