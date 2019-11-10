المرصد السورى: طائرات مجهولة تستهدف مقرات لفصيل داعشى شمال حلب

دمشق /أ ش أ/

رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان انفجارات عدة نفذتها طائرات مجهولة الهوية استهدفت مقرات لـ"جيش محمد" الذى بايع التنظيمات الجهادية وتنظيم داعش الإرهابى بالمحيط الغربى لبلدة كفرة بالقرب من مدينة إعزاز شمال حلب.

وقال المرصد السورى - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إنه سمع دوى 3 انفجارات على الأقل فى المنطقة، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع تركية حلقت فى سماء مدينة مارع، وسط أنباء عن احتمال تنفيذ عملية إنزال جديدة، على غرار عملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولى لاعتقال أحد عناصر داعش الإرهابية.