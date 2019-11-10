"القوطة جننت أوروبا" .. تصدير 143 ألف طن بـ50 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

تحظى الطماطم المصرية باهتمام دولى كبير ولا سيما الطازجة منها ، حيث تقبل عليها دول أوروبا والدول العربية بشكل كبير .

وأظهرت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديرى 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار .

وبحسب البيانات، فإن صادرات الطماطم الطازجة تمثل 3% من حيث الكميات المصدرة، وتمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية .

جدير بالذكر إنه إجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغ 4.3 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار.