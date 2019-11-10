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العثور على طفلة حديث الولادة على جانب الطريق فى المنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:19 م
العثور على طفلة حديث الولادة على جانب الطريق فى المنوفية رضيع - أرشيفية
المنوفية-محمد فتحى

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عثر موظف بالمعاش بمركز أشمون بـالمنوفية على طفلة حديث الولادة، ملقاة على جانب الطريق بمحل إقامته، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وتم وضع الطفل بالحضانة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى  اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد على مأمور مركز أشمون بعثور ح . إ . ح . بالمعاش ومقيم دائرة مركز أشمون، على طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري ملقاة على جانب الطريق بمحل إقامته، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة .

بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة بمستشفى أشمون العام تبين أن عمرها أسبوعين، والحالة العامة متوسطة وتم إيداعها بحضانة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 

 


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