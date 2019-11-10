العاهل الأردنى يعلن انتهاء العمل بملحقى الباقورة والغمر مع إسرائيل

كتب سمير حسنى

أعلن العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، اليوم الأحد، انتهاء العمل بملحقى الباقورة والغمر مع إسرائيل.

وقال الملك عبدالله خلال افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الامة الأردنى: "أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتى الغمر والباقورة فى اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها".

ونفت مصادر أردنية لشبكة "سكاى نيوز"، الإخبارية اليوم الأحد، أى تمديد لاتفاقية استئجار لمنطقة الغمر لصالح الاحتلال الإسرائيلى.

كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، زعمت اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى 30 أبريل وفقا لشروط جديدة.

وقالت المصادر الأردنية للشبكة:" سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم".

يشار إلى أن الخارجية الأردنية نفت فى وقت سابق من الشهر الماضى ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن الموافقة على تمديد أو تجديد استعمال إسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر.

وأكدت الخارجية أن العمل بالملحقين سينتهى فى العاشر من نوفمبر بعد مرور 25 عاما على اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.