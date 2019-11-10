الصين: استدعاء 679 سيارة "تويوتا ليكزس" لمخاطر تتعلق بالسلامة

ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق فى الصين أن شركة تويوتا اليابانية سوف تستدعى 679 سيارة مستوردة من طراز "ليكزس" بسبب عيوب فى القضبان الهوائية.
وأوضحت المصلحة - فى بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من 16 نوفمبر الجارى، وأن الاستدعاء يشمل سيارات من طراز ليكزس CT200h التى تم تصنيعها خلال الفترة بين 30 يناير و12 مارس 2019.
وأشارت إلى أن عيوبا في عملية الطلاء من جانب الموردين تسببت في احتمال تعرض سطح القضبان الهوائية للكسر، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة، موضحة أن الشركة المعنية سوف تفحص القضبان الهوائية بالسيارات المستدعاة، وتغير الأجزاء المعيبة مجانا.
الصين: استدعاء 679 سيارة "تويوتا ليكزس" لمخاطر تتعلق بالسلامةالأحد، 10 نوفمبر 2019 08:27 ص
تويوتا
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ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق فى الصين أن شركة تويوتا اليابانية سوف تستدعى 679 سيارة مستوردة من طراز "ليكزس" بسبب عيوب فى القضبان الهوائية.
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