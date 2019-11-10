سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: استدعاء 679 سيارة "تويوتا ليكزس" لمخاطر تتعلق بالسلامة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:27 ص
الصين: استدعاء 679 سيارة "تويوتا ليكزس" لمخاطر تتعلق بالسلامة تويوتا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق فى الصين أن شركة تويوتا اليابانية سوف تستدعى 679 سيارة مستوردة من طراز "ليكزس" بسبب عيوب فى القضبان الهوائية.
وأوضحت المصلحة - فى بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من 16 نوفمبر الجارى، وأن الاستدعاء يشمل سيارات من طراز ليكزس CT200h التى تم تصنيعها خلال الفترة بين 30 يناير و12 مارس 2019.
وأشارت إلى أن عيوبا في عملية الطلاء من جانب الموردين تسببت في احتمال تعرض سطح القضبان الهوائية للكسر، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة، موضحة أن الشركة المعنية سوف تفحص القضبان الهوائية بالسيارات المستدعاة، وتغير الأجزاء المعيبة مجانا.


تويوتا

الصين

تويوتا ليكزس

الحكومة الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10زلازل تضرب شمال غرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال أسفر عن مصرع 5 وإصابة 300

10زلازل تضرب شمال غرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال أسفر عن مصرع 5 وإصابة 300

مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض

مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض

إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

طقس الخليج.. أمطار غزيرة تضرب السعودية والإمارات والبحرين

طقس الخليج.. أمطار غزيرة تضرب السعودية والإمارات والبحرين

زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

مواجهة مثيرة بين يوفنتوس وميلان فى كلاسيكو الدوري الإيطالي

مواجهة مثيرة بين يوفنتوس وميلان فى كلاسيكو الدوري الإيطالي

أحمد حجازى ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب اليوم

أحمد حجازى ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب اليوم

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

اغلاق طريق الكريمات الصحراوى من المنيا إلى البوابات بسبب الشبورة الكثيفة

اغلاق طريق الكريمات الصحراوى من المنيا إلى البوابات بسبب الشبورة الكثيفة

"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة

"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة

أسباب الشعور بألم فى الجانب الأيمن كثيرة أبرزها الفتق وحصوات الكلى

أسباب الشعور بألم فى الجانب الأيمن كثيرة أبرزها الفتق وحصوات الكلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة