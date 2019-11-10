سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ويؤكد: المملكة قدمت 2.2مليار دولار للبنك المركزى اليمنى..

السفير السعودى باليمن: اتفاق الرياض فاتحة خير لحل الأزمة اليمينة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:55 ص
السفير السعودى باليمن: اتفاق الرياض فاتحة خير لحل الأزمة اليمينة البنك المركزى اليمنى
رسالة الرياض إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد بن سعيد آل جابر السفير السعودى باليمن، والمشرف على البرنامج السعودى لتنمية وإعادة الإعمار باليمن، خلال ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار فى اليمن التى تقام اليوم بالرياض، بحضور رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، وبمشاركة عدد من وزراء اليمن، إن اتفاق الرياض يفتح آفاق مرحلة جديدة فى اليمن، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تواصل الداعم لليمن وشعبها، وقامت بتنفيذ عدة مشروعات فى مختلف المحافظات اليمنية بدأت باستراتيجية تهتم بالإنسان اليمنى أولا، وتلامس احتياجاته من الخدمات الأساسية وساهم فى تقليص معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة الأجنبية، حيث قدمت السعودية 2.2مليار دولار للبنك المركزى اليمنى، كما قامت المملكة بتشغيل محطات الطاقة الكهربائية

وأضاف: "نجحنا فى توصيل تيار كهربائى منتظم لـ18مليون يمنى كما ساهم ذلك الدعم فى تحسين الحياة الاجتماعية وساعد الحكومة اليمنية على دفع رواتب الموظفين.

وتابع أنه فى مجال التنمية وإعادة الإعمار يقدم البرنامج السعودى مساعداته التنموية فى 7 قطاعات تشمل الصحة والتعليم والنقل والكهرباء، والزراعة والمياه والأمن والثروة السمكية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات اليمنية المحلية بكل محافظة والتعاون مع شراكات محلية لدعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل وبالنسبة للمسار التنموى، ويعمل البرنامج مع شركاء محليين وشركاء دوليين باليمن كالبنك الدولى والبنك الإسلامى ومنظمة الأغذية لتصميم وتنفيذ برامج تنموية لدعم اليمن واقتصاد.

وأكد آل جابر أن التنمية لا يمكن تتحقق بدون استقرار وعبر الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ولهذا فقد بدأ البرنامج عمله بالمحافظات المحررة وفق أولويات احتياجات كل منها، ولابد من الإشارة إلى أن البرنامج سيفتتح فروع له بكافة المحافظات اليمنية حال التوصل لحل سياسى ينهى الأزمة اليمنية ولعل اتفاق الرياض يكون فاتحة خير للتوصل لحل الأزمة اليمنية، وقد بدأنا بجميع المحافظات اليمينة ونستمر وفى مسار الاستقرار يعمل البرنامج مع شركاء دوليين والتركيز على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لمرحلة التنمية وإعادة الإعمار.

bf23f5ec-bcf1-4d05-864e-16c191f5aea1
 
d2306c59-2fa5-4867-9490-6ff54e92bde3
 
 

fbf83813-f5c0-4389-8419-feff6bbd5784
 
 

السفير السعودى

اليمن

ال جابر

اتفاق الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة