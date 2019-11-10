"الرى" تتابع حالة الترع ومناسيب محطات رفع المياه للتعامل مع تقلبات الطقس

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى ، أنه تم اعلان حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الاستعدادات مع المتابعة المستمرة لحالة النيل و الترع و مناسيب محطات الرفع وحالة الجسور و جاهزية المعدات و اتخاذ الاحتياطات والتدبير لحسم اي مشكلات قد تنتج بسبب تقلبات الاحوال الجوية.

وأضاف السعدى لـ"اليوم السابع"، أن أعمال المتابعة مستمرة بمختلف إدارات قطاع حماية النيل وفرعيه علي مدار الساعة لمتابعة حالة ومناسيب المياه خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وعمل تقارير دورية، و متابعة حالة مخرات السيول و حوض تجميع مخر سيل أطفيح مؤكدا أن الوضع مستقر .

وأشار تقرير لمصلحة الري أن العاملين بمشروع الصيانة الوقائية بالمنوفية تواجدوا منذ الثامنه صباحا للتأكد من جاهزية المعدات والاستعداد لأى تحرك طارئ، كما تم متابعة حالة التشغيل علي محطات الثورة بزمام هندسة رى شمال التحرير للاطمئنان على مناسيب المياه بعد إصلاح محطة المحولات.

وأوضح التقرير أنه يتم متابعة لمحطة مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة التشغيل، بالإضافة إلي استكمال أعمال صيانة تباطين فرع 3 الرش الشرقية بزمام هندسة رى شرق الطريق - تفتيش رى قبلى النصر - و اصلاح وصيانة مجموعة تروس ونش رفع بوابات مجموعة قناطر ديروط ذاتيا.

كما يتم متابعة أعمال تطهير ترعة سنتماى بدائره هندسة ري ديرب نجم الاداره العامه لرى جنوب الدقهلية، و أعمال تأهيل ترعة الشون العليا كيلو 9 بدائرة هندسة رى بحرى السنبلاوين برى جنوب الدقهلية، ومعاينة على الطبيعة لكوبرى محلة دياى ك 11.600 على ترعة القضابة واقتراح الحلول المناسبة لحسم الشكاوى على الكوبرى بعد انهيار جزء من البلاطة واغلاق الكوبرى أمام النقل الثقيل الادارة المركزية لري الغربية، ومتابعة مناسيب المياه وحالة المفيض على ترعة النوبارية وهويس الكيلو 100.