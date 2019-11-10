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الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:17 م
الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
كتب إسلام سعيد

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أنذرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، 20 شركة لانتهاء صلاحيات شهادات الجودة الخاصة بها، وذلك تطبيقا للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرى.

ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".

وفيما يلى قائمة الشركات التي تم انذارها:

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قائمة المصانع والشركات وفق موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

 

 

 


الرقابة على الصادرات

صادرات مصر

القرار 43

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تسجيل المصانع

اليوم السابع بلس

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