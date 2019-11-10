الرئيس اليمنى: "اتفاق الرياض" فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل فى بلادنا

أ ش أ

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، اليوم الأحد، أن "اتفاق الرياض"، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى، يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة فى اليمن، تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.

وقال هادى، خلال لقائه سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدة لدى اليمن، إن "مصدر تفاؤلنا هى ثقتنا بالأشقاء فى المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة".

ونوه الرئيس اليمنى خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بجهود إخراج اتفاق الرياض الذى تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع فى مؤسسات الدولة.

وتطرق إلى "اتفاق ستكهولم"، الذى يستكمل عاما كاملا، دون تحقيق تقدم يذكر؛ ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على ما يعرقل هذا الاتفاق.

من جانبهم، أشار سفراء دول مجموعة العشرين إلى أن توقيع الاتفاقية فى الرياض خطوة تاريخية، وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن فى مثل هذه الظروف، مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق.