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الرئيس الفلسطينى محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:26 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى رئيس دولة فلسطين محمود عباس
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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى الشقيق، بمناسبة المولد النبوى الشريف .
 
وقال الرئيس عباس، فى برقيه التى بثتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، يطيب لنا بمناسبة حلول ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمى شخصيا ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة، ولشعبكم الشقيق بأحر التهانى والتبريكات، داعين الله أن تعود هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب أمتنا كافة بالخير واليمن والبركات ، وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."
 
كما بعث رئيس دولة فلسطين، ببرقية مماثلة الى كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .
 

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