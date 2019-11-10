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الرئيس الرومانى يكسب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والإعادة 24 نوفمبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:20 م
الرئيس الرومانى يكسب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والإعادة 24 نوفمبر الرئيس الرومانى - كلاوس يوهانيس
بوخارست (رويترز)

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أظهرت استطلاعات اتجاهات الناخبين، أن الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، كسب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التى أجريت اليوم الأحد، ومن المرجح أن يواجه فى جولة الإعادة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فيوريكا دانسيلا، يوم 24 نوفمبر القادم.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة (آى.آر.إى.إس) لاستطلاعات الرأى حصول يوهانيس على 38.7% من الأصوات، تليه دانسيلا بنسبة 22%، وحصل رئيس حزب اتحاد أنقذوا رومانيا دان بارنا على 16.1%.

وأظهر استطلاع آخر أجرته هيئة (سى.يو.آر.إس-أفانحارد) أن يوهانيس حصل على 39% من الأصوات ودانسيلا على 22.5%.

وأظهرت بيانات المكتب الانتخابى الذى يتوقع أن يعلن نتائج رسمية جزئية، صباح الاثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين نسبته 48%، بجانب إقبال قياسى من الناخبين فى الخارج إذ بلغ عدد المصوتين 660 ألفا.

 

 


رومانيا

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الرئيس الرومانى

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انتخابات الرئاسة الرومانية

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