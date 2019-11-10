الداخلية تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن بنى سويف فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.