الحكومة: استجبنا لعلاج طفلة من السرطان ووالدتها هربت بها من المستشفى دون مبرر

كتبت هند مختار

كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، تفاصيل قصة الطفلة المريضة التى تم تداول قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه بعد التوصل إليها لعلاجها، فوجئ الجميع بهروب والدتها بها من المستشفى.

وسرد يونس القصة، قائلا:"البنوتة الصغيرة دى ومامتها وأبوها كانوا بيقابلوا الناس فى مدخل مدينة الإنتاج الاعلامى"، مؤكدا أن البنت مريضة سرطان، ولا يقدرون على علاجها، وكتبت بوستات على الفيس بوك بالحالة، لحد ما وصلت لرئيس الوزراء، اللى على الفور كلم مستشاره الطبى وكلفه بسرعة التحرك.

واستطرد قائلا: "بالفعل تم التحرك ونقل البنت إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، والصور المرفقة توضح ذلك، ونشرها الكثير، ولكن للأسف فى الصباح اصطحبت الأم ابنتها، وخرجت من المستشفى، دون أن يدرى بها أحد، وعلى الفور تم عمل محضر هروب من المستشفى، ثم اتصل أعضاء الفريق الطبى بمكتب المستشار الطبى لرئيس الوزراء بالأب وطلبوا منه عودة البنت للمستشفى وحملوه المسئولية، فرفض العودة بابنته بدعوى إن مامتها دراعها بيوجعها".

واختتم رسالته قائلا:"ما زالت الدولة فى انتظار المريضة لعلاجها مجانا".