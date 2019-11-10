الجيش اليمنى يعلن تحرير مواقع جديدة بمحافظة الجوف

أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، مواقع جديدة فى مديرية خب والشعف، شرقى محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، قوله إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار"، ومواقع أخرى فى جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية.

ولفت، إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش، تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها المليشيا فى محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش، فى الجبهة.