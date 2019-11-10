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الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يفتتح معرض صور "مذاق وذكريات بالمتوسط"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:17 م
الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يفتتح معرض صور "مذاق وذكريات بالمتوسط" المعرض
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية معرض "مذاق وذكريات بالمتوسط " وأمسيه التذوق بمدينة مارسيليا الفرنسية وطراحة بالإسكندرية وبساريا للفنون .

وترك فى المعرض الفنى عدد كبير من الفنانين والمهتمين بالصور الفوتوغرافية وأحيا الأمسية الفريق السكندرى "خلطبيطة".

يأتى ذلك فى إطار البرنامج الثقافى للمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية خلال شهر نوفمبر.

 

معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (1)
معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (1)

 

معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (2)
معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (2)

 

معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (3)
معرض مذاق وذكريات بالمتوسط (3)

 


الاسكندريه

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