سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التعادل الإيجابى نتيجة مباراة سوهاج والإعلاميين .. صور

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:33 م
التعادل الإيجابى نتيجة مباراة سوهاج والإعلاميين .. صور مباراة سوهاج والاعلاميين
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مباراة كرة القدم بين فريقى نادى سوهاج الرياضى وضيفه فريق نادى الإعلاميين بالتعادل الإيجابى بهدف لكلا منهما حيث جاء الهدف الأول لفريق الإعلاميين في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول تعادل نادى سوهاج الرياضى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد فريق نادى سوهاج إلى نقطتين بعد أن كان قد تعادل مباراة وهزم مباراتين بينما أرتفع رصيد نادى الإعلاميين إلى 3 نقاط.

قاد فريق الاعلاميين مديره الفنى أحمد صالح وقاد فريق نادى سوهاج مديره الفنى نبيل محمود وأقيمت المباراة على ملعب استاد سوهاج الرياضى فى إطار مباريات الاسبوع الرابع من القسم الثانى، وأحرز هدف الاعلاميين اسامة محمد فى الدقيقة 22 من الشوط الاول وتعادل لسوهاج اللاعب فرج محمد من ضربة جزاء فى الدقيقة الاخيرة من المباراة.

أدار المباراة محمد عباس مايو وعاونه كلا من حسنى على وأحمد محمد وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جماهير سوهاج على حكم المباراة.

ومن جانبها نجحت قوات التأمين برئاسة اللواء جلال أبوسحلى مساعد مدير أمن سوهاج فى تأمين المباراة ومنع وقوع أي إحتكاكات حتى غادر الفريقين وطاقم التحكيم إستاد سوهاج الرياضى.

مباراة سوهاج والإعلاميين (1)
مباراة سوهاج والإعلاميين
مباراة سوهاج والإعلاميين (2)
مباراة سوهاج والإعلاميين 
مباراة سوهاج والإعلاميين (3)
مباراة سوهاج والإعلاميين 
مباراة سوهاج والإعلاميين (4)
مباراة سوهاج والإعلاميين 
مباراة سوهاج والإعلاميين (5)
مباراة سوهاج والإعلاميين 
فرحة لاعبى الاعلاميين بالهدف
فرحة لاعبى الاعلاميين بالهدف
مباراة سوهاج والاعلاميين - Copy
مباراة سوهاج والاعلاميين 
مباراة سوهاج والاعلاميين
مباراة سوهاج والاعلاميين
مباراة سوهاج والاعلامييين
مباراة سوهاج والاعلامييين

 

 


سوهاج

مباراة كرة القدم

نادى سوهاج الرياضى

نادى الإعلاميين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة