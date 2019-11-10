التعادل الإيجابى نتيجة مباراة سوهاج والإعلاميين .. صور

انتهت مباراة كرة القدم بين فريقى نادى سوهاج الرياضى وضيفه فريق نادى الإعلاميين بالتعادل الإيجابى بهدف لكلا منهما حيث جاء الهدف الأول لفريق الإعلاميين في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول تعادل نادى سوهاج الرياضى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد فريق نادى سوهاج إلى نقطتين بعد أن كان قد تعادل مباراة وهزم مباراتين بينما أرتفع رصيد نادى الإعلاميين إلى 3 نقاط.

قاد فريق الاعلاميين مديره الفنى أحمد صالح وقاد فريق نادى سوهاج مديره الفنى نبيل محمود وأقيمت المباراة على ملعب استاد سوهاج الرياضى فى إطار مباريات الاسبوع الرابع من القسم الثانى، وأحرز هدف الاعلاميين اسامة محمد فى الدقيقة 22 من الشوط الاول وتعادل لسوهاج اللاعب فرج محمد من ضربة جزاء فى الدقيقة الاخيرة من المباراة.

أدار المباراة محمد عباس مايو وعاونه كلا من حسنى على وأحمد محمد وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جماهير سوهاج على حكم المباراة.

ومن جانبها نجحت قوات التأمين برئاسة اللواء جلال أبوسحلى مساعد مدير أمن سوهاج فى تأمين المباراة ومنع وقوع أي إحتكاكات حتى غادر الفريقين وطاقم التحكيم إستاد سوهاج الرياضى.



مباراة سوهاج والإعلاميين



مباراة سوهاج والإعلاميين



مباراة سوهاج والإعلاميين



مباراة سوهاج والإعلاميين



مباراة سوهاج والإعلاميين



فرحة لاعبى الاعلاميين بالهدف



مباراة سوهاج والاعلاميين



مباراة سوهاج والاعلاميين