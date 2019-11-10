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"الاستعراض الدورى الشامل" يبحث ملف مصر فى حقوق الإنسان الأربعاء المقبل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:04 م
"الاستعراض الدورى الشامل" يبحث ملف مصر فى حقوق الإنسان الأربعاء المقبل عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
جنيف(أ ش أ)

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يعقد الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل، جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتعتبر هذة المراجعة هي الثالثة بالنسبة لملف مصر ضمن هذه الآلية وكان الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر قد أجريا في فبراير 2010 ونوفمبر 2014 على التوالى.


ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على عدد من الوثائق تتضمن التقرير الوطني الذي يشتمل على المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وكذلك المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين والتي تعرف بالإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى إضافة إلى المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.


يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو ألية تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تم استعراض ملفاتها جميعا منذ انعقاد أولى الدورات في أبريل 2008 بحيث تتحدث الدول المعنية خلال الاستعراض عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني.


ويرأس وفد مصر خلال المراجعة عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في حين سيقوم ممثلو السنغال وفيجى والمملكة المتحدة بدور المقررين.

 

 


مصر

مجلس حقوق الانسان

الامم المتحده

ملف مصر فى حقوق الانسان

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