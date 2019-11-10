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الإنتاج في الطالع والاستهلاك فى النازل.. تعرف على الأرقام في أغسطس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص
الإنتاج في الطالع والاستهلاك فى النازل.. تعرف على الأرقام في أغسطس حقل بترول
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الإنتاج في شهر أغسطس الماضي سجل نحو 7 ملايين و188 ألف طن، مقابل 6 ملايين و875 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 313 ألف طن.

ورصدت البيانات ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خلال أغسطس لتصل إلى 4 ملايين و477 ألف طن، مقابل 4 ملايين و23 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 454 ألف طن، فيما تراجع إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بشكل طفيف لتصل إلى مليوني و711 ألف طن، مقابل مليوني و852 ألف طن.

وحققت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجع ملحوظ، حيث سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و209 ألف طن خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4 ملايين و302 ألف طن في أغسطس السابق له، بفارق تراجع بلغ 93 ألف طن، كما انخفض الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى خلال نفس الفترة، حيث سجل معدل استهلاك المنتجات البترولية الأخرى نحو مليوني و591 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و652 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ نحو 61 ألف طن.

ارتفاع الانتاج وتراجع الاستهلاك
ارتفاع الانتاج وتراجع الاستهلاك

أما بالنسبة للبوتاجاز، فقد حققت معدلات الإنتاج قفزة كبيرة في شهر أغسطس الماضي وسجل إجمالي الإنتاج نحو مليون و421.9 ألف طن، مقابل 160 ألف طن فقط في أغسطس السابق له، بفارق زيادة بلغت نحو مليون و261 ألف طن، بينما تراجع الاستهلاك إلى 274.1 ألف طن، مقابل 295.3 ألف طن في أغسطس من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ نحو 21.2 ألف طن، كما تراجع الاستيراد من 148 ألف طن إلى 119 ألف طن، بفارق تراجع بلغ نحو 29 ألف طن.


انتاج البترول

استهلاك البترول

الغاز الطبيعى

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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