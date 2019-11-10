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الإمارات تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:05 ص
الإمارات تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
رويترز

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قال مسئول إماراتى كبير اليوم الأحد، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد فى المنطقة وينعش اقتصادها.

وتصاعد التوتر فى منطقة الخليج منذ وقوع هجمات على ناقلات نفط فى الممر المائى الحيوى لحركة الشحن العالمية هذا الصيف بينها هجمات قبالة الساحل الإماراتى وهجوم كبير على منشأتى نفط سعوديتين.

وألقت واشنطن بمسئولية تلك الهجمات على إيران التى تنفى ضلوعها فى أى منها.

وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم فى منشأة فوردو فى تقليص جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى، الموقع فى 2015 مع قوى عالمية، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه.

وقال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش فى خطاب فى أبوظبى إن المزيد من التصعيد فى تلك المرحلة لا يخدم أحدا مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.

وحذر قرقاش من خيار "زائف" بين الحرب واتفاق نووي معيب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران ثم شددتها منذ انسحابها من الاتفاق في إطار حملة من "الضغوط القصوى" على طهران.

وقال قرقاش إن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة.

وأضاف قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس أن مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.

وقال قرقاش إنه يعتقد أن هناك سبيلا ممكنا للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه لكنه أشار إلى أن الطريق سيكون طويلا بما يتطلب صبرا وشجاعة.

وأضاف أن من المهم أن يكون المجتمع الدولى متفقا على موقف واحد خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

وتقول واشنطن إن العقوبات التى تهدف إلى وقف كل صادرات إيران النفطية ستجبرها على التفاوض للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا.

 


الامارات

ايران

الخليج

العقوبات الامريكية

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