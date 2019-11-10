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الإحصاء: 22.9 مليون جنيه زيادة بإيرادات السكك الحديدية فى سبتمبر الماضى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
الإحصاء: 22.9 مليون جنيه زيادة بإيرادات السكك الحديدية فى سبتمبر الماضى ركاب السكك الحديدية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات إجمالية بلغت 216.6 مليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 193.7 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22.9 مليون جنيه.

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية في سبتمبر الماضي، حيث بلغ نحو 22.5 مليون راكب، مقابل 18.8 مليون راكب في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليون راكب، كما شهدت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية زيادة ملحوظة، حيث سجلت نحو 364.4 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ339.3 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 25.1 ألف طن.

وتتبنى وزارة النقل خطة طموحة من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، أبرزها جهود تطوير قطارات الهيئة، بالتعاقد مع تحالف روسي مجرى شركة "ترانسماش هولدنج" لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، بقيمة إجمالية 22 مليار جنيه، تشمل توريد 800 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرا من تاريخ تفعيل العقد، إلى جانب جهود تطوير نظام الإشارات للسكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية.

ارتفاع ايرادات السكك الحديدية
ارتفاع ايرادات السكك الحديدية
 
عدد ركاب السكك الحديدية
عدد ركاب السكك الحديدية

 


جهاز الإحصاء

إيرادات السكك الحديدية

نقل البضائع

اخبار الاقتصاد

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