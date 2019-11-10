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الأمطار تحاصر أتوبيس مدرسة..و3 مصابين خلال رحلال البارشوت المائى فى الإمارات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:57 م
الأمطار تحاصر أتوبيس مدرسة..و3 مصابين خلال رحلال البارشوت المائى فى الإمارات مياه الأمطار تحاصر أتوبيس مدرسة
وكالات

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قررت كل من دائرة الطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالإاتخاذ الإجراءات الفورية، بإيقاف شركتين عن العمل بعد تنظيمهما لرحلات "الباراشوتات" المائية في مدينة خورفكان لحين الانتهاء من التحقيقات بعد حادث سقوط ثلاثة "باراشوتات"  تابعة للشركتين، وذلك بسبب  تقلبات الأحوال الجوية التي أدت إلى إصابة عدد من المتنزهين الآسيويين.
 
وتؤكد الجهات المعنية في إمارة الشارقة حرصها على سلامة الأفراد وعدم التهاون مع الجهات التي تنظم أنشطة ترفيهية أو رحلات خلال تقلبات الأحوال الجوية قد ينجم عنها تعريض حياة الأفراد للخطر.
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فيما حاصرت مياه الأمطار أتوبيس مدرسة، حيث أدت سرعة استجابة الدفاع المدني في  مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية، بالشارقة إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية، وأكد مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، العقيد سامي النقبي، بأن الفرق المختصة في إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تعاملت اليوم، مع حادثة حافلة مدرسية حاصرتها المياه في مدينة كلباء، مشيراً إلى أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني حالت دون وقوع إصابات بشرية.

 
 ودعا العقيد سامي النقبي، إلى ضرورة التقيد بالإرشادات العامة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيول أو عبوها، وضرورة عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية أنهيار جوانبها، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

 


ائرة الطيران المدني

دائرة التنمية الاقتصادية

الشارقة

الباراشوتات

مدينة خورفكان

الأحوال الجوية

الطقس

الارصاد

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