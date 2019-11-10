الأمطار تحاصر أتوبيس مدرسة..و3 مصابين خلال رحلال البارشوت المائى فى الإمارات

وكالات

قررت كل من دائرة الطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالإاتخاذ الإجراءات الفورية، بإيقاف شركتين عن العمل بعد تنظيمهما لرحلات "الباراشوتات" المائية في مدينة خورفكان لحين الانتهاء من التحقيقات بعد حادث سقوط ثلاثة "باراشوتات" تابعة للشركتين، وذلك بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي أدت إلى إصابة عدد من المتنزهين الآسيويين.

وتؤكد الجهات المعنية في إمارة الشارقة حرصها على سلامة الأفراد وعدم التهاون مع الجهات التي تنظم أنشطة ترفيهية أو رحلات خلال تقلبات الأحوال الجوية قد ينجم عنها تعريض حياة الأفراد للخطر.



