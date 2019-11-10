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اعترافات عاطل أوسيم: خزنت المخدرات بمنزلى وسقطت فى قبضة الشرطة بـ2 كيلو هيروين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص
اعترافات عاطل أوسيم: خزنت المخدرات بمنزلى وسقطت فى قبضة الشرطة بـ2 كيلو هيروين هيروين ــ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 2 كيلو و72 جراما من مخدر

الهيروين

، وسلاح نارى بأوسيم، أنه حول منزله إلى مخزن للمخدر، حيث كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه بأوسيم، والمناطق المحيطة بها.

وأضاف المتهم أنه تخصص فى تجارة الهيروين، حيث يتردد عليه عملائه من الأثرياء بمسكنه، كما أرشد عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة، وجارى إعداد الأكمنة لضبطه.

توصلت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط " أشرف. ح " عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم مجدي موسى ومعاونه النقيب أحمد عادل رئيس نقطة شرطة بشتيل من ضبطه، وبحوزته 637 تذكرة هيروين، و22 حصوة من المخدر، بلغ وزنها 2 كيلو و72 جراما، بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، ومبلغ 46 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته المضبوطات للإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزة

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