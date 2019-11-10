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استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:54 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 نوفمبر  ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 661 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
 
هبوط كبير شهده الذهب عالميا أمس أثر على أسعار المعدن النفيس فى مصر، إذ سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، مسجلا 1458 دولارا للأوقية، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية.
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية أن الذهب من عيار 21 هبط إلى 661 جنيها للجرام، كما هبط عيار 18 إلى 566 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 ما قيمته 755 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5288 جنيها.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة، والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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