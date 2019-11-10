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ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:09 م
ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى فيس ، اليوم، أهم الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب التعرض لماس كهربائى الذى قد يتسبب فى نشوب الحرائق فى المبانى و المنازل والمنشآت التجارية.

و فيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفادى حدوث ماس كهربائي وهى كالاتي:

1- عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة، و يجب فصل التيار الكهربائي عنها.

2- احذر لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

4- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء .

5- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري.

6- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

7- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

8- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدوري عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

9- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.

12- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ماس كهربائى

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تجنب التعرض لماس كهربائى

اليوم السابع بلس

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