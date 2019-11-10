ارتفاع ضحايا إعصار "بلبل" الذى ضرب الهند وبنجلاديش إلى 14 شخصا

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ارتفع ضحايا إعصار "بلبل" الذى ضرب شمال شرق الهند وبنجلاديش، إلى 14 شخصا لقوا مصرعهم، نتيجة الإعصار القوى الذى ضرب البلدين، ما أدى إلى انتقال أكثر من مليونى شخص من منازلهم فى المناطق الساحلية ببنجلاديش إلى ملاجئ.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى ولاية غرب البنغال الهندية بعد أن اجتاح إعصار بلبل شمال شرقى البلاد منتصف ليل أمس السبت، فيما لقى 7 أشخاص آخرون مصرعهم فى بنجلاديش اليوم بعد أن ضربها الإعصار، وذلك وفقا لوسائل إعلام بنغالية.

من جهتها، صرحت وزارة الزراعة فى بنجلاديش، بأنه تم تدمير أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضى الزراعية بسبب إعصار بلبل، كما قال وزير إدارة الكوارث البنغالى إنامور رحمن، إن نحو 5آلاف منزل عبر المنطقة الساحلية فى البلاد دمروا جراء الإعصار، فضلا عن اقتلاع العديد من الأشجار.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن شدة إعصار بلبل، المحمل برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة، قد ضعفت بعد أن بدأ الإعصار عبور المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية لبنجلاديش؛ ما أسفر عن هطول أمطار متواصلة فى جميع أنحاء البلاد.