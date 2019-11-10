إيران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %

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قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندى، السبت إن لدى إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 فى المئة، وهى نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين فى المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن كمالوندى قوله خلال مؤتمر صحفى بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، "يمكن للمنظمة إنتاج خمسة فى المئة و20 فى المئة و60 فى المئة. لديها القدرة على ذلك".

وأضاف "فى الوقت الحالى لا توجد حاجة إلا لخمسة فى المئة"، وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم فى فوردو فى خطوة تمثل قدرا أكبر من التخلى عن الاتفاق النووى الذى أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية فى فوردو التى تعد موقعا يمثل حساسية بالغة كانت إيران أخفته حتى اكتشفه مفتشون تابعون للأمم المتحدة عام 2009.

وقال كمالوندى إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون محطة فوردو يوم الأحد، وبدأت إيران منذ مايو أيار فى تجاوز الحدود التى فرضها الاتفاق النووى على قدراتها النووية ردا على ضغوط الولايات المتحدة على طهران للتفاوض بشأن فرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لقوى تحارب بالوكالة عنها فى الشرق الأوسط.

وتقول إيران إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية الموقعة عليه من إعادتها لسوق التجارة العالمية وهو ما وعد به الاتفاق لكن عرقلته إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.