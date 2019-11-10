إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوى بعد زوال الشبورة وانتظام حركة السيارت

أعادت الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من المنيا إلى القاهرة و العكس بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات.

وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

كانت إدارة المرور أغلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث.