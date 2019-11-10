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إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:33 ص
إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق شارع الهرم - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم الذى أغلق بشكل جزئى بالاتجاهين على مدار الثلاث أيام الماضية، بعد انتهاء أعمال نقل المرافق لمترو الخط الرابع، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت عن غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام، فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين، مما يستلزم إجراء غلق جزئى للشارع . 
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية  بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
 
وأهابت إدارة المرور بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.
 
 

مرور الجيزة

اللجان المرورية

متروالانفاق

شارع الهرم

فتح شارع الهرم

اليوم السابع بلس

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