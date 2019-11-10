إصابة موظف وعامل بحالة تسمم فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أصيب موظف بالمعاش بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم نتيجة تناوله قرصا لحفظ الغلال لمروره بضائقة نفسيه ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء باستقبال مستشفى زاوية الناعورة ش . أ.ع .ا بالمعاش ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي بقسم السموم.

بالانتقال والفحص وسؤال نجله بالمعاش ومقيم بذات العنوان قرر بتناول والده مادة سامه ( قرص لحفظ القمح ) لمعاناته من مرض نفسي ، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

كما أصيب عامل بإحدى قرى مركز منوف بحالة تسمم نتيجة تناوله قرص لحفظ الغلال لمروره بضائقة نفسيه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى مدير أمن المنوفية ،إخطارا من العميد خالد خربوش مأمور مركز شرطة منوف بإستقبال مستشفى منوف العام المدعوم . م . أ . ف عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم ".

وبسؤال شقيقة المصاب ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بتناول المصاب مادة سامه قرص لحفظ القمح لسوء حالته النفسية بسبب خلافات زوجية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .