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ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:16 م
ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
رويترز

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حذر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الأحد من تقويض حلف شمال الأطلسى، وذلك فى أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون انتقد فيها الحلف العسكرى.

كان ماكرون قال لمجلة (ذي إيكونوميست) الأسبوع الماضى إن حلف شمال الأطلسى فى حالة "موت إكلينيكى" مشيرا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية فى ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب. وأبدى تشككه كذلك فى قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعنى الهجوم على كل الحلفاء.

وكتب ماس يقول فى عمود نشرته مجلة (دير شبيجل) على موقعها الإلكترونى "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسى. بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال".

وأيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا. وقال "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا تعمل معا عن كثب فى مجال السياسات الأمنية".

لكنه حذر من التسبب فى مواجهة بين الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى. وقال "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها فى إطار حلف شمال أطلسى قوى وليس كبديل عنه".

ودعا ماس إلى إقامة مجلس للأمن الأوروبى تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبى.

وقال إنه يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسى جان إيف لو دريان وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبى أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبى في النصف الثانى من عام 2020.

 

 


ألمانيا

فرنسا

حلف الناتو

حلف شمال الأطلسى

إيمانويل ماكرون

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