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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. والضأن يبدأ من 125 جنيها.. والكندوز 110جنيهات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:50 ص
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. والضأن يبدأ من 125 جنيها.. والكندوز 110جنيهات لحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-11-2019 استقرار فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف. 
 
واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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