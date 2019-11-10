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أسعار العملات اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:03 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 10-11-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

 16.19جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.10 جنيه للشراء.

  16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.74 للشراء، 17.9 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.59 جنيه للشراء، و 20.76 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.74 جنيه للشراء، و 53.33 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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