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أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا لـ5 جنيهات والطماطم تبدأ من جنيهان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:27 ص
أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا لـ5 جنيهات والطماطم تبدأ من جنيهان خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-11-2019 انخفاضا فى بعض الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-7جنيهات للكيلو في حين كان سعرها يتراوح بين 20-30 شهر سبتمبر.
 
وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 5-7جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سوق العبور

اسعار سوق العبور

أخبار اقتصاد

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