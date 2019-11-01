سوبر كورة
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الخزانة الأمريكى: الولايات المتحدة والصين تعملان لإبرام اتفاق للتجارة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:07 م
وزير الخزانة الأمريكى: الولايات المتحدة والصين تعملان لإبرام اتفاق للتجارة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
نيودلهى – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجارى بتوجيهات من زعيمى البلدين.
 
وتحدث منوتشين ، إلى صحفيين فى نيودلهى حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود فى إطار جولة اقليمية ، مضيفا  بعد اجتماع مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان "نواصل تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين)."
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون الى قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) فى 16 و17 نوفمبر كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصينى شى جين بينغ قبل أن تلغى تشيلى هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.
 
وقال منوتشين "الجانبان كلاهما يعملان بجد بتوجيهات من الرئيس ترامب والرئيس شى لإبرام الاتفاق".
 

وزير الخزانة الأمريكى

امريكا

الصين

الحرب التجارية

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى العلاقات المشتركة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 05:03 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. استقالة نائبة أمريكية متهمة بإقامة علاقة جنسية.. وزير الخزانة الأمريكى: عقوباتنا جاهزة ضد تركيا.. مقتل 5 أطفال وإصابة 17 إثر وقوع انفجار فى بنجلاديش

الخميس، 31 أكتوبر 2019 12:00 ص

وزير الخزانة الأمريكى: عقوباتنا جاهزة ضد تركيا

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 06:37 م

وزارة الخزانة الأمريكية: 7 دول تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على 25 هدفا

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 05:20 م

وزير الخزانة الأمريكى: النمو العالمى يتباطأ

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة